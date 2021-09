Emma Raducanu ist 18 Jahre alt und kommt aus dem Land Großbritannien. Am Samstag gewann sie eines der wichtigsten Tennis-Turniere der Welt: die US Open in der amerikanischen Großstadt New York. Emma Raducanu setzte sich gegen Leylah Fernandez mit 6:4, 6:3 durch.

Auch Leylah Fernandez ist mit 19 Jahren noch sehr jung für einen Tennis-Profi. Zwei so junge Spielerinnen hatten es bei den großen Turnieren schon lange nicht mehr ins Finale geschafft. "Ich hoffe, dass wir noch in vielen Turnieren gegeneinander spielen", sagte Emma Raducanu hinterher. In der Weltrangliste wird sie durch den Turniersieg von Platz 150 auf 24 klettern.