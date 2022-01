So ist das Coronavirus ausnahmsweise niedlich. Foto: Uli Deck/dpa

Diese Bilder sind inzwischen die Vorlage für eine Menge Modelle. Viele sind aus Kunststoff. Aber es gibt auch welche zum Kuscheln: Coronaviren aus Plüsch.

Ein Mann in den Vereinigten Staaten von Amerika denkt sich schon seit Jahren Plüsch-Viren und andere Modelle aus. Anfangs ging es darum, seinen Kindern zu zeigen, was im Körper vor sich geht. Inzwischen bietet er rote und gelbe Corona-Modelle an, aber auch weiche Plüschtiere von Impfstoff-Flaschen.

So landen diese flauschigen und harmlosen Viren zum Beispiel im Kinderzimmer. Es bekommen sie aber auch Erwachsene geschenkt: zum Trost, weil sie sich angesteckt haben.