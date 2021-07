Sie schauten sich die 15 größten Städte in Deutschland an. Insgesamt ging die Einwohnerzahl in diesen Städten im Jahr 2020 etwas zurück. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagen die Forschenden. Ein Grund ist, dass weniger Menschen in die großen Städte zogen. Das galt sowohl für Menschen aus Deutschland als auch für Leute aus anderen Ländern. Hinzu kam, dass in der Krise mehr Menschen starben und es weniger Geburten gab als üblich.

Ähnliches erwarten die Forschenden auch für das Jahr 2021. Denn noch ist die Corona-Krise schließlich nicht vorbei.