Forschende aus dem Land Großbritannien haben sich mit dem Thema beschäftigt. Sie wollten herausfinden, wie die Corona-Regeln mit der Menge des Corona-Mülls zusammenhängen. Für ihre Studie haben sie sich elf Länder genauer angeguckt. Eines davon war Deutschland.

Das Ergebnis: Der Maskenmüll nahm am meisten zu, als wieder mehr Reisen und Veranstaltungen möglich waren. Der Grund, dass dabei häufig Masken-Pflicht gilt, sorgt natürlich für mehr Müll. Weil bei den Masken auch Plastik verarbeitet ist, sei es jedoch wichtig, dass die Masken umweltgerecht entsorgt werden, sagte einer der Experten. Sie gehören in den Restmüll. Sonst würde das, was uns schützt, viele Tiere und unsere Umwelt über lange Zeit gefährden, meint der Experte.