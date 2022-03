In einigen Bundesländern dürfen Kinder bald ohne Maske im Unterricht sein, in anderen dauert das noch.

Einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich die Ausbreitung von BA.2. So heißt eine Unter-Variante des Virus. Es handelt sich dabei auch um die Omikron-Variante, die seit November bekannt ist. Aber die Unter-Variante verbreitet sich wohl noch etwas besser. Mittlerweile dürfte BA.2 die häufigste Variante in Deutschland sein, sagen Fachleute.

Ein weiterer Grund könnten Feste sein. Gerade haben viele Menschen Karneval, Fasching oder Fastnacht gefeiert. Dabei trafen sich oft größere Gruppen in Räumen ohne Masken: Bei solchen Treffen wird das Virus besonders gut übertragen.

Eine positive Entwicklung sehen die Expertinnen und Experten allerdings bei Kindern. Momentan haben nur etwa halb so viele Kinder Corona wie vor einem Monat. Deswegen dürfen Kinder in einigen Bundesländern seit Montag ohne Maske im Unterricht sitzen, etwa in Sachsen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. In Niedersachsen zum Beispiel fällt die Maskenpflicht erst in einigen Wochen. In anderen könnte es noch länger dauern.

