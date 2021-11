Damit obdachlose Menschen bei der Kälte nicht draußen schlafen müssen, gibt es zum Beispiel spezielle Unterkünfte. Dort können die Menschen ohne Zuhause übernachten. In einigen Städten sind in der kalten Jahreszeit auch besondere Busse unterwegs. Sie heißen Kältebusse oder Wärmebusse.

In Berlin etwa fahren seit Montag wieder Kältebusse durch die Stadt. In so einem Bus fahren Helferinnen und Helfer mit. Sie haben zum Beispiel Schlafsäcke zum Verteilen dabei. Außerdem können sie Menschen, die die Nacht in einer Obdachlosen-Unterkunft verbringen möchten, dorthin fahren.