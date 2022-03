In der Natur sind diese etwa zwei bis drei Zentimeter großen Tiere nur in einer bestimmten Region auf der Insel Kuba zu finden. Die liegt Tausende Kilometer entfernt von Deutschland in der Karibik.

Jetzt ist die Kubanische Landschnecke zum Weichtier des Jahres gewählt worden. Als Weichtiere bezeichnet man eine Gruppe von Tieren, die kein Skelett haben. Außer Schnecken gehören etwa Tintenfische und Muscheln dazu.

Die Wahl hat nicht nur damit zu tun, dass die Schnecken so hübsch sind. Forschende interessiert auch sehr, wie sie sich vermehren. Denn das ist ungewöhnlich: Eine Schnecke sticht die andere mit einer Art Pfeil. Außerdem sind diese Tiere zugleich männlich und weiblich.