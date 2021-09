Aber das ist nicht so! Die Firma Lego erklärte am Dienstag: Wir verkaufen gerade total viele Steinchen. Viel mehr sogar als im vergangenen Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass Lego immer neue Serien und Boxen herstellt, etwa zu Themen wie Star Wars oder Harry Potter.

Ein weiterer Grund dafür, dass Lego so viel verkauft: Die Firma bietet die Steinchen in verschiedenen Ländern an. Viele Lego-Geschäfte wurden zum Beispiel in diesem Jahr im Land China in Asien eröffnet.

Übrigens: Nicht nur Kinder bauen gerne mit den Steinen. Auch viele Erwachsene zählen zu den Kundinnen und Kunden von Lego.