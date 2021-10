Riesendrachen sehen erst richtig toll aus, wenn sie der Wind ganz dick aufpustet hat. Zum Glück gab es davon am Wochenende genug in Bansin auf der Ostsee-Insel Usedom. Denn dort fand ein Drachenfest mit vielen Riesendrachen statt. In der Luft tummelten sich dann etwa bunte Tiere, zum Beispiel ein großer Frosch und Salamander.