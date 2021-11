Die K-Pop-Band gewann nicht nur in den Kategorien beste Pop-Gruppe und bester Pop-Song, sie bekamen auch den Preis als "Künstler des Jahres". Der war zuvor drei Jahre in Folge immer an die Sängerin Taylor Swift gegangen. Sie erhielt dieses Jahr aber auch zwei Auszeichnungen, in anderen Kategorien. Dadurch besitzt sie jetzt insgesamt 34 American Music Awards. Das ist der Rekord!