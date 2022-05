Manchmal sind die Blutsauger nicht nur nervig. Sie bereiten auch Ärger, weil sie Krankheiten übertragen können. In wärmeren Ländern ist das meist ein viel größeres Problem. Doch auch bei uns sollte man auf sich Acht geben, raten Fachleute.

Forschende haben schon in einigen Regionen in Deutschland das West-Nil-Virus entdeckt. Dieser Krankheitserreger wird von heimischen Stechmücken übertragen. Auch fühlen sich mittlerweile Mückenarten bei uns wohl, die zuvor nur in wärmeren Ländern vorkamen. Die Wissenschaftler vermuten: Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich Parasiten und ihre Krankheitserreger stärker verbreiten können.

