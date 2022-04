Kein Wunder also, dass die Titanwurz ebenfalls ziemlich riesig ist. Die Pflanze gilt sogar als die größte Blume der Welt. Wenn sie blüht, ist das ein ziemliches Ereignis. Das hat mehrere Gründe: Die große Blüte ist nur kurz zu sehen. Nach etwa 20 Stunden ist die Blütezeit schon wieder vorbei. Außerdem ist ihr Duft ziemlich speziell: Blüht die Titanwurz, riecht es nach verdorbenem Fleisch. Was für uns eklig klingt, soll Insekten für die Betäubung anlocken. In der Stadt Bayreuth hat die Titanwurz am Wochenende geblüht.

