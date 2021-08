Bürstenschwanz-Rattenkängurus leben in Australien. Dort waren sie früher weit verbreitet. Doch dann besiedelten Menschen aus Europa den Kontinent vor langer Zeit. Sie brachten Tiere wie etwa den Rotfuchs und Katzen mit. Die lebten vorher nicht dort. Sie machen unter anderem Jagd auf die kleinen Beuteltiere. Auch deshalb gibt es heute nicht mehr so viele von ihnen.

Gerade wurden in Australien 40 Bürstenschwanz-Rattenkängurus in einen Nationalpark gebracht. Man hofft, dass sie sich dort vermehren. Ein Zaun soll sie vor Füchsen und Katzen schützen. Die meisten der Tiere wurden mit Halsbändern ausgestattet, an denen Sender sind. So wollen Wissenschaftler verfolgen, wo die Tiere sich aufhalten.