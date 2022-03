In Deutschland gibt es nahezu das ganze Jahr lang viele Graureiher in der Natur zu sehen. Die Tiere fallen durch ihre Größe auf. Am Kopf der Graureiher befinden sich etwas längere schwarze Scheitelfedern.

Wenn die Graureiher fliegen, ziehen sie ihren Kopf bis zu den Schultern zurück. So kann man Graureiher beim Fliegen von Kranichen oder Störchen unterscheiden. Diese halten ihre Hälse gestreckt.