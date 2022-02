Fachleute teilten am Donnerstag mit: Wenn wir all die Kleidung, die wir pro Jahr kaufen, auf die Waage legen würden, wären das knapp 15 Kilogramm. Dabei handelt es sich um einen Durchschnitt. Das bedeutet, manche Menschen kaufen noch mehr, andere weniger.

Die Herstellung von Kleidung belastet jedoch unsere Umwelt. Es wird zum Beispiel eine Menge Wasser verbraucht. Das macht Fast Fashion zu einem Problem. Oft hält die Kleidung nicht so lange oder sie wird wieder entsorgt, wenn sie nicht mehr angesagt ist. Experten und Umweltschützer fordern daher: Kleidung sollte langlebig und zeitlos sein, also sich nicht so stark an Trends orientieren.