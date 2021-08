Nun sind aber gleich eine Menge Kinder gefragt worden, welches ihr Traumberuf ist. Dabei kam heraus, dass Mädchen und Jungen teilweise unterschiedliche Ideen haben. Viele Mädchen wünschen sich demnach, später als Tierärztin zu arbeiten. Die Jungs nannten am häufigsten Polizist. Auch in der Wissenschaft arbeiten oder in der Schule Kinder unterrichten, zählte zu den beliebteren Berufen.

Aber längst nicht alle Kinder und Jugendlichen haben schon so einen genaue Idee. Bei der Umfrage kam für die Gruppe der 11- bis 13-Jährigen heraus: Etwa einer von dreien weiß noch nicht, welcher Beruf es mal werden soll.