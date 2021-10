Die Show ist hier genauso wichtig wie die richtigen Tanzschritte. Schließlich geht es um die Weltmeisterschaft im Showtanz. Die Paare treten dabei in besonderen Kostümen auf und sind meist auch auffällig geschminkt. Sie zeigen auch besondere Figuren. Das konnte man am Samstag in der Stadt Leipzig im Bundesland Sachsen bewundern.