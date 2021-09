Der neue Film läuft am Donnerstag in den deutschen Kinos an. Er ist ab zwölf Jahren. Wer jünger ist, braucht die Erlaubnis seiner Eltern, um ihn anschauen zu dürfen.

Vor dem Start in Deutschland sollte am Dienstagabend die Premiere in Großbritannien stattfinden. Dort wurde zuvor kräftig Werbung gemacht. Ein als James Bond verkleideter Schauspieler ließ sich sogar von einem berühmten Riesenrad herabhängen. Er wollte damit wohl an die beliebten Action-Szenen in den James Bond-Filmen erinnern.