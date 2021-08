Die Landwirte in Deutschland haben dieses Jahr weniger Getreide von den Feldern geholt. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Einigen Leuten ist dabei aufgefallen: Die Ernte war kleiner als in den vergangenen Jahren. Auch in der Landwirtschaft ist das teilweise so.

Am Mittwoch berichtete die Regierung: Viele Bauern bei uns konnten dieses Jahr weniger Getreide ernten. Das hat auch damit zu tun, dass Regen und Gewitter das Ernten schwer machen. Obst und Gemüse sind zudem teilweise schlechter gewachsen, weil es nicht warm genug war und Sonne fehlte.

Die Landwirte bei uns bauen vor allem viel Getreide an, wie Weizen, Roggen und Gerste. Sie ernten aber etwa auch Kartoffeln und Zuckerrüben und Erbsen zum Beispiel.