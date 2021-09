Es geht darum, wie hoch in der Stadt München Gebäude gebaut werden dürfen. Die Ballons wurden am Donnerstagmorgen auf eine Höhe von 155 Meter steigen gelassen. Das soll helfen, sich vorzustellen, wie weit zwei geplante Hochhäuser in den Himmel ragen würden. Denn manche Menschen meinen, die würden stören, wenn man auf die Stadt blickt.

Diskussionen darüber, wie hoch Gebäude in München werden dürfen, gab es schon öfter. Früher galt die Regel, dass die berühmte Frauenkirche das höchste Gebäude der Stadt bleiben muss. Sie ist fast 100 Meter hoch. Inzwischen wurden aber schon höhere Gebäude gebaut.