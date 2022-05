Das Foto hat eine Wildtierkamera am Samstag in Oberbayern an der Grenze Österreich aufgenommen. Es ist der Beweis, dass in Deutschland ein Braunbär unterwegs ist. Das kommt sehr selten vor.

Noch weiß man nicht viel über diesen Bären. Er wurde sonst noch nicht gesehen, sagten Fachleute am Dienstag. Das Tier verhalte sich bislang völlig unauffällig. Das letzte Mal war vor zwei Jahren ein Braunbär in der Gegend unterwegs. Ob es möglicherweise dasselbe Tier ist, ist noch nicht bekannt.

FAQ zu Bären und richtigen Verhaltensweisen des LfU

