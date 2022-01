Wie wäre es, mal einige Wochen in Frankreich zur Schule zu gehen? Oder in England? Dort könnte man dann eine gelernte Fremdsprache auch tatsächlich benutzen. Umgekehrt gilt das natürlich auch, wenn Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern einige Wochen zu uns kommen. Schüleraustausch nennt sich so etwas.