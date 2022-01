Märkte dicht, Restaurants geschlossen, kaum Reisen: Durch das Coronavirus hat sich das Leben in vielen Ländern der Welt verändert. Es haben auch jede Menge Menschen ihren Job verloren. So konnten zum Beispiel Bauern in ärmeren Ländern oft ihr Gemüse nicht mehr verkaufen, weil die Märkte geschlossen waren. Busfahrer konnten nicht mehr arbeiten, weil weniger Busse unterwegs waren.