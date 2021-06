"Meine Geschichtsbildung ist nicht so toll, muss ich sagen", erklärte sie. Angela Merkel begründete das damit, dass sie in der DDR aufwuchs. Die DDR war bis vor etwa 30 Jahren ein eigener deutscher Staat. Erst seit der Wiedervereinigung von beiden deutschen Staaten gibt es Deutschland, so wie wir es heute kennen.

In der DDR hätten sich die Schülerinnen und Schüler weniger mit internationaler Geschichte beschäftigt, erzählte Angela Merkel. Sie hätte deshalb noch immer etwas nachzuholen. Das mache sie gerne mit Geschichts-Podcasts.