Das können aber nicht alle Menschen. Manche können von Geburt an nicht sehen. Andere haben zum Beispiel nach einem Unfall oder wegen einer Krankheit die Sehkraft verloren. Im Alltag brauchen blinde und sehbehinderte Menschen deshalb Hilfen. Eine wichtige ist die Braille-Schrift.

Braille (gesprochen: breij) ist eine Schrift, die aus Punkten besteht, die vorher ins Papier gedrückt wurden. Mit den Fingern kann man sie gut ertasten. An diese Erfindung erinnert der Braille-Tag immer am 4. Januar.

Informationen etwa im Internet sind so für Blinde und Sehbehinderte allerdings schwerzugänglich. Eine Forscherin in Deutschland arbeitet deshalb an einem neuen digitalen Gerät, auf dem diese Schrift erscheinen soll. Damit sollen dann zum Beispiel Bilder so dargestellt werden, dass Blinde und Sehbehinderte sie "mit ihren Fingern sehen" können.