In einem umgebauten Lastwagen stellt Steffi Heidrich jede Menge Käse her.

"Der Rohstoff Milch ist ganz, ganz spannend", sagt Steffi Heidrich. Sie stellt selbst Käse her. Dabei sei die Milch entscheidend, sagt sie. "Wie unterschiedlich die Käse sind, das ist unglaublich."

Um Käse herzustellen, fährt Steffi Heidrich mit einem umgebauten Lastwagen von Bauernhof zu Bauernhof. Dort pumpt sie die Milch dann durch Schläuche in einen großen Behälter im Lastwagen. In ihm verwandelt sie die Milch in Käse.

Später in ihrer Käserei verfeinert Steffi Heidrich den Käse noch, etwa mit Kräutern. Aus 1000 Litern Milch werden etwa 100 Kilo Käse. Den lässt die Käserin noch etwas reifen, dann gibt sie ihn an die Bauernhöfe zurück. Diese können so ihren eigenen Käse verkaufen, etwa in einem Hofladen.