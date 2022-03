Umso merkwürdiger ist, was ein Mädchen diese Woche in der Stadt Attendorn in Nordrhein-Westfalen gemacht hat: Mit einem Pony ritt sie in einen Supermarkt! Dort fragte sie dann, ob sie das Tier mit reinnehmen könne. Im nächsten Moment passierte es aber auch schon: Gleich neben der Waage für Obst und Gemüse verlor das Pony Äpfel. Also Pferdeäpfel! Man könnte auch sagen: Es kackte in den Laden. Außerdem stieß es noch an die Waage und beschädigte die.

Zu diesem Ausritt kam dann sogar die Polizei hinzu, die sich den Namen der 15-Jährigen aufschrieb. Auf die Aktion könnte also noch Ärger folgen.