Eine sehr bekannte Band will demnächst Avatare von sich auf die Bühne schicken. Die Band heißt Abba. Deshalb werden ihre Avatare auch scherzhaft Abbatare genannt. Die digitalen Figuren sollen bei Shows in London dabei sein. Die echten Abba-Mitglieder stehen dann nicht auf der Bühne. Echte Musiker aber sind dabei.

Diese Shows kündigte die Band am Donnerstagabend an. Außerdem veröffentlichte Abba zwei neue Lieder und will demnächst in Album herausbringen. Die Fans von Abba waren komplett begeistert. Denn die letzte neue Musik von Abba erschien vor fast 40 Jahren!