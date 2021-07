Selbst in der Tiefsee finden Forschende Plastik. Foto: Melanie Bergmann/Ofos/Alfred-Wegener-Institut/dpa

Die Forschenden weisen darauf hin, dass der Plastikmüll oft nicht weggeräumt werden kann. Werden zum Beispiel Plastiktüten an entlegenen Strände angeschwemmt, bleiben sie dort ewig liegen. Tiere können sich dann zum Beispiel darin verheddern. Andere Plastikteile im Ozean werden zerkleinert, bis sie zu winzigen Mikroteilchen und Nanoteilchen werden. Weil sie so klein sind, können sie etwa in die Mägen von Fischen gelangen.

Einige Politikerinnen und Politiker versuchen, die Menge an Plastik zu reduzieren. So sind in den Ländern der Europäischen Union jetzt ab Anfang Juli manche Dinge aus Plastik verboten. Dazu gehören zum Beispiel bestimmte Trinkbecher sowie Einwegbehälter aus Styropor.