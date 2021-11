Was genau steht drin? Das wollten am Mittwochnachmittag viele Leute wissen. Denn da stellten Politikerinnen und Politiker einen wichtigen Vertrag vor: den Koalitionsvertrag. In dem haben sie aufgeschrieben, welche Ziele die Politik in den kommenden Jahren erreichen möchte. Ausgehandelt haben diese Ziele Mitglieder aus drei verschiedenen Parteien: SPD, Grüne und FDP.