Die allermeisten Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr arbeiten in Deutschland. Doch in einigen Fällen beteiligt sich die Bundeswehr auch an Einsätzen im Ausland. Sie soll dort zum Beispiel weitere Gewalt verhindern, Menschen in kriegerischen Konflikten schützen oder Soldaten ausbilden. Das sind häufig gefährliche Einsätze.