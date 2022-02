Kabel in Thailand hängen wie Spinnennetze über der Stadt. Foto: Carola Frentzen/dpa

Zum Beispiel bleiben in Thailand alle Menschen um 8 Uhr und um 18 Uhr stehen. Denn dann erklingt an öffentlichen Orten die Nationalhymne "Phleng Chat Thai". Auch Menschen, die sich zum Beispiel auf einer Bank ausruhen, stehen dafür auf. Was noch anders ist: Kabel für Strom, Internet und Telefone werden nicht unter der Erde verlegt. Sie werden auf riesigen Masten aufgehängt. Geht ein Kabel kaputt, bleibt es meist hängen und ein neues kommt hinzu.

Es ist auch nichts Seltenes, einen Bindenwaran oder eine andere Echse auf der Straße zu sehen. Die Tiere gehören genauso zur Stadt Bangkok wie viele rote Fanta-Flaschen. Die süße Erdbeer-Limo stellen Gläubige zum Beispiel vor Bäumen auf. Sie sind eine Gabe für Götter und Geister.