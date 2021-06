Solche welligen und kurvigen Bahnen nennt man Pumptracks (gesprochen: pampträks). Es gibt sie inzwischen in mehreren Orten in Deutschland. Wenn man es schlau anstellt, kann man den ganzen Rundkurs befahren, ohne in die Pedale zu treten oder sich anzuschieben. Dafür muss man an den kleinen Hügeln sein Körpergewicht im richtigen Moment gut verlagern.

Viele Leute scheinen von den Pumptracks begeistert zu sein. Ein Experte meint: "Pumptracks sind deswegen so attraktiv, weil sie quasi als Mehrgenerationen-Spielplatz genutzt werden können." Das heißt: Von den Kleinen auf dem Laufrad bis zu Erwachsenen können alle dort Spaß haben.