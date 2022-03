Leicht zu finden war es nicht. Das Schiff befindet sich in mehr als 3000 Meter Tiefe. Obwohl es aus Holz besteht, hat es sich über die Jahre total gut gehalten. "Das ist mit Abstand das feinste Schiffswrack, das ich je gesehen habe", erklärte der Forschungsdirektor der Suchaktion am Mittwoch. Das Schiff wurde im Jahr 1915 von Eis zerdrückt und sank. Die Leute an Bord konnten sich retten und überlebten alle.

Nach oben geholt werden soll das Schiffswrack nicht. Um auch den Menschen in der Zukunft von der Geschichte des Schiffes erzählen zu können, sollen nun Foto- und Videoaufnahmen vom Wrack gemacht werden.