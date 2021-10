Auf der Weltausstellung Expo können Kinder in einem Bällebad spielen. In jedem Ball steckt außerdem eine Idee. Foto: Koelnmesse GbmbH / Bjoern Lauen/Deutscher Pavilion EXPO2020/dpa

Womit haben Kinder jede Menge Spaß? Einem Bällebad! Das haben sich die Macher des deutschen Hauses auf einer riesengroßen Ausstellung gedacht, der Weltausstellung Expo. Also schufen sie in dem Gebäude ein großes Becken mit 100 000 gelben Bällen.

Doch die Bälle eignen sich nicht nur zum darin herumtollen. Jeder einzelne Ball verfügt über eine eigene Nummer. Wer so einen Ball auf ein Lesegerät legt, bekommt auf einem Bildschirm eine Idee angezeigt. Eine Idee, wie wir Menschen in Zukunft besser leben können.

Das deutsche Haus ist eines von 192 Länder-Häusern auf der Expo. Die Weltausstellung wird alle paar Jahre organisiert. Diesmal ist sie im Land Vereinigte Arabische Emirate in Asien. Millionen von Besuchern sollen in den kommenden Monaten dorthin kommen.

Das Kinderprogramm im deutschen Gebäude hat sich Armin Maiwald mit ausgedacht. Er ist einer der Erfinder der Lach- und Sachgeschichten in der "Sendung mit der Maus". Armin Maiwald erklärt, was ein gutes Ausstellungsstück für Kinder ausmacht: "Vor allem muss man darauf achten, dass es unkaputtbar ist", sagt er. So wie das Bällebad also.

In einem anderen Teil der Ausstellung geht es um Schokolade. Ein Kilogramm Schokolade ist an einer Wand befestigt auf einer Schiene. Wer die Schokolade schnell auf der Schiene nach oben bewegt, erzeugt zehn Watt Energie. Erklärt wird dort: Die Bewegung muss man 360 Mal machen, um ein Smartphone eine Stunde lang nutzen zu können.

Die Besucherinnen und Besucher der Expo kommen aus der ganzen Welt. Aber nicht in allen Ländern finden Kinder das Gleiche spannend! Deswegen wurden für die Expo Themen ausgesucht, die möglichst alle Leute interessieren. Für Armin Maiwald gehören dazu: die Energie der Zukunft, die Vielfalt der Natur und die Frage, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen.

Armin Maiwald denkt, dass man Kindern alle möglichen Themen erklären kann. "Kinder sind grundsätzlich erst einmal an allem interessiert. Es ist immer die Frage, wie man es ihnen nahebringt."