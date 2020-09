Menschen mit christlichem Glauben beerdigen die Gestorbenen oft in einem Sarg in der Erde. Auch Muslime werden in der Erde bestattet. Allerdings wird ihr Körper nicht in einen Sarg gelegt, sondern in ein oder mehrere Tücher gewickelt. In Asien leben viele Buddhisten. Sie bestatten ihre Toten oft im Feuer. Die Asche verstreuen sie häufig.

Vor vielen Hundert Jahren lebten in Teilen von Europa die Germanen. Sie legten die Gestorbenen ins Moor. Die Christen gefiel diese Idee aber nicht. So entstanden irgendwann die Friedhöfe, wie wir sie heute noch kennen.