Wer in seinem Garten Vögel zählt, kann sich so auch an der Erforschung der Natur beteiligen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In der Stadt Leipzig zum Beispiel werden so Radfahrerinnen und Radfahrer zu Forschenden. Sind sie unterwegs, misst an ihrem Fahrrad ein Sensor bestimmte Daten: Wie laut ist es, wie viel schmutziger Staub fliegt in der Luft, und wie warm ist es dabei? So können viele Daten einfach gesammelt werden. Mit dem Smartphone gehen sie an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sie sich genau ansehen.

Diese Art von Forschung trägt meist einen englischen Namen: Citizen Science (gesprochen: ssitisän sseiäns). Übersetzt bedeutet das: Bürgerwissenschaft. Die habe viele Vorteile und breite sich aus, meint eine Expertin. Denn über das Internet könnten mehr Menschen mitmachen und über Apps ihre Daten weitergeben.