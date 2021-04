Auch in Deutschland wurden solche Fahrzeuge aus Holz gebaut. Dazu nahm man zum Beispiel Kinderwagen-Reifen. Das Wort Seifenkiste übernahmen die Leute in Deutschland später aus den USA.

Seifenkisten-Rennen gibt es bis heute. Im Juli soll sogar die Europameisterschaft in Deutschland stattfinden, in Freital im Bundesland Sachsen. Am Wochenende gab es dafür schon mal einen Testlauf.