Wusstest du, dass manchmal mehr als nur eine Sonne am Himmel steht? Jedenfalls kann das ab und zu so aussehen. Dieses tolle Naturschauspiel hat ein Fotograf gerade im Land China beobachtet. Er fotografierte die Sonne mit zwei hellen Flecken links und rechts von ihr. Das sah ein bisschen so aus, als stünden drei Sonnen am Himmel.