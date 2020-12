Eigentlich schaute die Frau gerade die Sammlung von Gegenständen aus Asien eines Museums durch. Doch die Schachtel mit den Holzstücken passte eher nach Afrika. Genauer gesagt: nach Ägypten.

Die Mitarbeiterin prüfte die Schachtel und das Holz also noch mal genauer und machte eine wichtige Entdeckung. Die Universität berichtete: Die Holzstücke stammen aus einer berühmten Pyramide in Ägypten und sind Tausende Jahre alt.

Ein Forscher hatte das Holz vor mehr als etwa 150 Jahren in der Pyramide entdeckt, zusammen mit einem Ball und einem Haken. Die beiden Teile liegen in dem Land Großbritannien in einem Museum. Nun ist also auch das Holz wieder aufgetaucht.