In Hamburg wurden am Montag die ersten Tannen eingesammelt. Foto: Christian Charisius/dpa

Meist kommt die Tanne dann vor die Tür. Dort holt sie die Müllabfuhr ab. In der Stadt Hamburg hat das Abholen am Montag begonnen. Dort sammelten die Mitarbeiter der Stadtreinigung die ersten Bäume ein.

Häufig werden die Bäume verbrannt und so Strom und Wärme erzeugt. Dabei kommt eine ganze Menge zusammen. In Berlin zum Beispiel entsteht dabei so viel Energie, dass etwa 500 Haushalte ein Jahr lang mit Wärme und Strom versorgt werden können.