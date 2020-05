Angetrieben wurde das erste Modell von einem Menschen. Dieser musste mit der Hand eine Kurbel drehen, damit sich das Karussell bewegte. Das konnte nur funktionieren, weil das erste Karussell noch nicht so groß war wie die Modelle heute: Die Kinder damals saßen einfach auf einem großen Wagenrad, welches mit Sitzpolstern bestückt war.

Das erste Mal ausprobiert wurde diese tolle Erfindung am 17. Mai 1620. Das Karussell wird an diesem Sonntag also genau 400 Jahre alt.