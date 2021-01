Dieses Schmutzwasser wird aus den Häusern über Leitungen und große Röhren im Untergrund in ein Klärwerk transportiert. Dort wird es gereinigt. Manchmal brauchen aber auch diese Röhren eine Reinigung. Genau das geschieht jetzt in Hamburg in einem Pumpwerk für Abwasser.

Als erstes fingen Arbeiter damit an, viele Tonnen Sand und Fett aus dem Untergrund zu holen. Denn aus dem Wasser hat sich einiges davon im Laufe vieler Jahre auf dem Boden des Pumpwerks abgelagert. Während der Arbeiten läuft aber kein neues Schmutzwasser nach, das wird anders abgeleitet. Stinkig ist es trotzdem!