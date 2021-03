Weißt du, was ein Nachtwächter ist? Diesen Beruf gab es vor langer Zeit. Nachtwächter sollten vor allem im Mittelalter nachts für Ruhe, Ordnung und Sicherheit in den Straßen sorgen. Manche kündigten auch die Zeit an. Ausgestattet waren sie meist mit einer Laterne, einem Horn und einer Hellebarde. Das ist eine Speer ähnliche Waffe.