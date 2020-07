Lange lag die Schildkröte versteckt in der Erde in der Nähe der Stadt Hamburg in Norddeutschland. An der Stelle der heutigen Tongrube war einst ein Meer. Fachleute haben dort auch schon Reste eines Delfins und von Walen etwa entdeckt.

So ein Fund wie die Schildkröte ist aber extrem selten, berichtete ein Fachmann am Wochenende. Denn tote Tiere wurden damals im Meer meist von Raubfischen gefressen, ihre Panzer zerfielen. Demnächst sollen die Knochen in einem Museum der Stadt Lübeck zu sehen sein.