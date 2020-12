Dort werden schon seit langer Zeit solche Moosmänner geschnitzt und dann mit Moos angezogen. Gesammelt wird das schon im Sommer, wenn es trocken ist und sich gut schneiden lässt. Und was braucht ein Moosmann noch? Eine Kerze in der Hand! "Er ist ein Lichtbringer, wurde in der finsteren Jahreszeit ins Fenster gestellt", erklärt ein Fachmann. Der Moosmann erinnere an die Sonne und die Wärme.