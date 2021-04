Mittlerweile werden so auch manche Outdoor-Klamotten für Ausflüge in die Natur hergestellt. So kann man nun zum Beispiel Taschen aus alten Lkw-Planen und Mützen aus alten Fischernetzen kaufen. Dadurch soll die Umwelt geschont werden.

Umweltschützer begrüßen diesen Trend grundsätzlich. Sie sagen jedoch auch: Der Prozess, bei dem aus Müll neue Klamotten gemacht werden, braucht unter anderem viel Energie. Das lohnt sich nur bei Produkten, die man danach lange benutzen kann. Klamotten dagegen werden heutzutage häufig nur kurz getragen.

Eine Umweltschützerin sagt: "Wenn man sich jede Saison komplett neu eindeckt, das Textil zwei-, dreimal trägt, dann ist es einfach per se nicht umweltfreundlich. Selbst wenn es aus Recycling-Material besteht." Besser: Seine Klamotten länger tragen.