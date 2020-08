"An einem ganz heißen Sommertag ist es wunderschön, mit den Füßen mal in einen kalten Bergbach zu gehen", sagt die Erzieherin Sabine Haarnagel. Sie bietet Kurse im Waldbaden an, auch für Kinder. Aber was genau ist damit gemeint? Einfach erklärt könnte man sagen: Zeit im Wald verbringen und sich entspannen.

Sabine Haarnagel findet: Bei all den elektronischen Geräten und vollgestopften Kalendern brauche man zwischendurch mal eine Pause. Im Wald könne man super runterkommen, also sich beruhigen und entspannen.