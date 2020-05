Viele Tage im Jahr gehören zu bestimmten Heiligen. Am 14. Mai ist der Namenstag einer Heiligen, deren Name erst jetzt so richtig bekannt ist: die Heilige Corona. Kein Witz, diese Heilige heißt wirklich so.

Corona ist das lateinische Wort für Krone oder Kranz. Daher kam der Name auch schon vor, bevor man das Corona-Virus kannte. Ausgerechnet eine Frau mit diesem Namen gilt als Beschützerin gegen Seuchen und Krankheiten.

Corona war vermutlich eine Christin, die vor 2000 Jahren im heutigen Syrien gelebt haben soll. Ihre Überreste hat man in eine Kirche in Aachen gebracht. Das Stadt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen.