Ein bisschen märchenhaft kommt man sich deshalb auch unter der Pflanze mit dem Namen Goldregen vor. Sie wächst zum Beispiel in Parks und Gärten. Zu dieser Jahreszeit hängen in großen Trauben viele gelbe Blüten von den Ästen herab.

Doch Vorsicht: Vor allem der Samen des Goldregens ist giftig. Den sollte man auf keinen Fall in den Mund nehmen oder damit spielen. Deshalb sollte der Goldregen zum Beispiel auch nicht an Schulhöfen oder in der Nähe von Kindergärten gepflanzt werden.